Роналду: Счастлив, что помог сборной Португалии выйти в финал Лиги наций

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Хет-трик Роналду принес сборной Португалии победу над командой Швейцарии (3:1) в полуфинальном матче Лиги наций. который прошел в среду в Порту.

«Счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций! Поздравляю, парни! Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку. Вперед, Португалия!», — написал Роналду в своем аккаунте в Twitter.