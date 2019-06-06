Роналду: Счастлив, что помог сборной Португалии выйти в финал Лиги наций
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что счастлив помочь национальной команде выйти в финал Лиги наций.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что счастлив помочь национальной команде выйти в финал Лиги наций.
«Счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций! Поздравляю, парни! Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку. Вперед, Португалия!», — написал Роналду в своем аккаунте в Twitter.
Соперник португальцев по финалу определится в четверг в матче сборных Нидерландов и Англии.
|Фернанду Сантуш
|Владимир Петкович
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)