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02:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду: Счастлив, что помог сборной Португалии выйти в финал Лиги наций

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что счастлив помочь национальной команде выйти в финал Лиги наций.

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Хет-трик Роналду принес сборной Португалии победу над командой Швейцарии (3:1) в полуфинальном матче Лиги наций. который прошел в среду в Порту.

«Счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций! Поздравляю, парни! Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку. Вперед, Португалия!», — написал Роналду в своем аккаунте в Twitter.

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Соперник португальцев по финалу определится в четверг в матче сборных Нидерландов и Англии.

Португалия
3:1
Первый тайм: 0:0
Швейцария
Футбол, Лига наций А, 1/2 финала5.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)do Dragao
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