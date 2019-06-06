Сантуш: Есть гениальные картины и скульптуры, а Роналду — гений от футбола

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Хет-трик Роналду принес португальцам победу над сборной Швейцарии (3:1) в матче ½ финала Лиги наций, который прошел в среду в Порту.

«Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году, и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола», — сказал Сантуш, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

«Когда кто-то делает хет-трик, он обычно решает исход матча. Это был трудный матч. Обе команды не хотели уступать, играли, чтобы победить. Швейцарцы хорошо подкованы стратегически. Они знают, что делать на поле. Швейцарцы очень сильны с Гранитом Джакой и Джерданом Шакири. Они создают большие проблемы. Мы пытались нейтрализовать их, выбрали ромбовидную полузащиту, но нам стоит поработать над этой тактикой. Временами мы неверно читали игру», — добавил тренер.