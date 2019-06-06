Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги наций
Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не сможет принять участие в финальном матче Лиги наций, сообщает A Bola.
Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не сможет принять участие в финальном матче Лиги наций, сообщает A Bola.
36-летний футболист получил травму в полуфинальной игре со Швейцарией, которая состоялась накануне, 5 июня, и завершилась победой его команды со счётом 3:1. По словам издания, он не успеет восстановиться к решающей встрече.
Напомним, победу во вчерашнем матче португальцам принёс нападающий Криштиану Роналду. Форвард отметился
Португальцы узнают своего соперника по финалу Лиги наций сегодня, 6 июня, по итогам второго полуфинального матча Нидерланды — Англия. Игра состоится на стадионе «Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш и начнётся в 21:45 мск. Решающий матч пройдёт на арене «Драгау» в Порту 9 июня, начало — в 21:45 мск.