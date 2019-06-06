Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Футбол. Сборные
02:00
Парагвай1
Гондурас1
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Все события
Фоторепортажи
1220 лет победе сборной России над французами
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги наций

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не сможет принять участие в финальном матче Лиги наций, сообщает A Bola.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

36-летний футболист получил травму в полуфинальной игре со Швейцарией, которая состоялась накануне, 5 июня, и завершилась победой его команды со счётом 3:1. По словам издания, он не успеет восстановиться к решающей встрече.

Напомним, победу во вчерашнем матче португальцам принёс нападающий Криштиану Роналду. Форвард отметился хет-триком, забив два мяча в две последние минуты основного времени.

Португальцы узнают своего соперника по финалу Лиги наций сегодня, 6 июня, по итогам второго полуфинального матча Нидерланды — Англия. Игра состоится на стадионе «Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш и начнётся в 21:45 мск. Решающий матч пройдёт на арене «Драгау» в Порту 9 июня, начало — в 21:45 мск.

Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Выйдет ли в старте Кейн? 5 интриг матча Нидерландов и Англии
Неймар пропустит Кубок Америки. Черная полоса продолжается
«Барселона» и «Реал Мадрид» устроят чистку состава
Урок Овечкина помог Тарасенко дойти до финала Кубка Стэнли
Восемь трупов: Как и почему в России умирают футбольные клубы
Хабиб — самый дорогой боец UFC. Это шутка или правда?
Криштиану забил Швейцарии три мяча. 53-й хет-трик в карьере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь