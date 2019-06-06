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21:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голландия и Англия назвали составы на полуфинал Лиги наций

Сборные Голландии и Англии объявили составы на полуфинал Лиги наций, который состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 21.45 по московскому времени.

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Источник: Reuters

Состав Голландии: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Бергвайн, Вайналдум, Бабел, Депай, де Рон, Блинд, де Йонг, Дюмфрис.

Состав Англии: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Стерлинг, Санчо, Чилуэлл, Райс, Делф, Баркли, Рэшфорд.

Победитель матча встретится в финале турнира со сборной Португалии, которая переиграла Швейцарию​ (3:1).

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