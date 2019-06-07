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10Голландцы вышли в финал Лиги наций
00:31 (мск), источник: ТАСС

Гол Промеса помог сборной Нидерландов выйти в финал Лиги наций по футболу

ТАСС, 7 июня. Футболисты сборной Нидерландов обыграли команду Англии со счетом 3:1 в дополнительное время полуфинала Лиги наций и вышли в финал турнира. Встреча состоялась в португальском Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикиш».

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В составе сборной Нидерландов гол забил Маттейс де Лигт (73-я минута), также на 7-й минуте первого дополнительного тайма защитник англичан Кайл Уокер срезал мяч в свои ворота после удара бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. На 9-й минуте второго дополнительного тайма Промес установил окончательный счет в матче. У проигравших с пенальти отличился Маркус Рэшфорд (32). Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен дважды воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR) — на 83-й минуте он отменил гол англичанина Джесси Лингарда из-за оффсайда, а через четыре минуты не стал назначать пенальти в ворота сборной Англии.

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В финале турнира голландцы сыграют против команды Португалии, победившей в своем полуфинальном матче швейцарцев (3:1). Финал Лиги наций пройдет 9 июня в Порту на стадионе «Драгау». В матче за третье место, который также пройдет 9 июня, между собой сыграют швейцарцы и англичане.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение. Кроме того, победители групп дивизионов текущей Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.

Сборная России, которая в первом розыгрыше турнира была определена в лигу В, заняла второе место в своей группе и не смогла пробиться в элитный дивизион.

Нидерланды
3:1
Первый тайм: 0:0
Англия
Футбол, Лига наций А, 1/2 финала6.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)D. Afonso Henriques
Главные тренеры
Роналд КуманГарет Саутгейт
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
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