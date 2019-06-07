Промес забил Англии, Голландия сыграет в финале Лиги Наций с Португалией

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Лига Наций — турнир престижный, но специфический. Еще в субботу «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вроде бы закрывали сезон самым главным матчем — финалом Лиги чемпионов. Но уже через несколько дней в календаре вдруг возникают полуфиналы Лиги Наций. Вчера Португалия вытянула победу у Швейцарии — хет-трик Криштиану с решающим голом на 88-й. Сегодня Англия рубилась с Голландией. Привыкаем.

Роналд Куман выставил на матч почти тот же состав, что проиграл Германии (2:3) в последнем матче группового этапа. Но такой счет позволил голландцам выйти в полуфинал. Министр обороны Ван Дейк появился с первых минут, несмотря на энергозатратный финал ЛЧ. Как и другой ливерпульский победитель Вейналдум. Единственное изменение — экс-спартаковец Промес остался на банке, в старте вингер ПСВ Бергвейн.

А вот Саутгейт решил, что рубка в финале ЛЧ — штука слишком серьезная. И оставил в запасе и Кейна, и Алли, и Хендерсона, и Роуза, и Трента. При этом в старте вышел старина Фабиан Делф и ирландец Деклан Райс. Английский коуч умеет выставить нетривиальный состав. Фланги атаки должны были рассекать Стерлинг и дортмундский бегунок Санчо, в центре нападения вместо Кейна — Рэшфорд.

Первый тайм — явно не история про эффектное шоу. Команды играли какой-то спокойный релакс-товарняк. На официальную встречу с вывеской «полуфинал Лиги Наций» это ни разу не походило. Голландцы забронировали половину поля англичан, но удары Депая и Бергвейна были категорически товарищескими. Прямо в руки товарищу Пикфорду. А Англия не парилась за владение. Просто отыскивала контратаки. Тоже почти без моментов. Унылый футбол без какого-либо напряжения.

Но один мощный сюжет в первом тайме был — провал Матейса Де Лигта. Один из самых талантливых дефов планеты коллекционировал ошибки. В том числе капитан «Аякса» на ровном месте презентовал мяч Рэшфорду в своей штрафной — а после и сфолил на манкунианце. Возможно, скоро они будут играть вместе — Де Лигтом интересуется «МЮ». Но сегодня подарок Рэшфорду был лишним — сам английский форвард пенальти и реализовал. 1:0 — и за остаток тайма Де Лигту между ног успел прокинуть мяч Санчо. Если Ван Дейк был как всегда в полном порядке, то его 19-летний коллега сыграл очень слабо.

Саутгейт все-таки поверил в не набравшего форму Кейна — но не на весь матч, как Почеттино. А только на тайм — Харри сменил автора гола Рэшфорда. Его сборная смотрелась очень уверенно, но запорола пару отличных шансов — особенно убойный момент был у Санчо, бившего головой в упор. Голландия не показала примерно ничего за час игры, зато после выхода Ван де Бека и Промеса вдруг вдавила соперника в его же штрафную.

За провал первого тайма Де Лигт во многом отмазался вторым. Деф «Аякса» и в защите перестал серьезно косячить, и оборону англичан напрягал. На 73-й Де Лигт сделал то, что делал за «Аякс» в плей-офф ЛЧ. Игроки «Юве» и «Тоттенхэма» подтвердят. Забил важнейший гол после корнера — Де Лигт переборол и Уокера, и Стоунса (в «Ман Сити» теперь его тоже запомнят) и сравнял счет. Все-таки он монстр — пусть и нестабильный.

В последние 15 минут на поле было примерно 15 крутых моментов. Ну, почти. Команды включились по полной — заодно включив зачем-то режим самоуничтожения в обороне. Голландцы и англичане дарили друг другу шансы из ничего, но легально не реализовали ни один из них. Британцы забили нелегальный мяч после классной комбинации, но Лингард был в офсайде — VAR гол отменил, а через минуту не нашел руку в штрафной англичан. Потому что ее там не было. 1:1, которые в концовке могли превратиться в 5:5. Но допы.