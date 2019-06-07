Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Гибралтар
Футбол. Сборные
14:35
Китай2
Филиппины0
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Ирак
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Австралия0
Футбол. Сборные
21:30
Словакия
Иордания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
8.06
Уругвай
Панама
Футбол. Сборные
8.06
Аргентина
Никарагуа
Все события
Фоторепортажи
11Артем Дзюба. Король Севера
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
16:17 (мск), источник: ТАСС

Испанский судья Мальенко назначен на финал Лиги наций по футболу

ТАСС, 7 июня. Испанская бригада судей во главе с Альберто Ундиано Мальенко обслужит финальный матч Лиги наций по футболу между сборными Португалии и Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ассистентами главного арбитра станут Роберто Алонсо и Хуан Юсте, резервный судья — Антонио Матеу Лаос.

Читайте также
Промес забил Англии, Голландия сыграет в финале Лиги Наций с Португалией

Видеоассистенты рефери — Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Для 45-летнего Мальенко этот матч станет последним в карьере арбитра. «Назначение на финал Лиги наций для меня, просто фантастическое, я хочу насладиться этим опытом, — сказал он. — Но я совсем не буду думать, что это мой последний матч — это моя работа, мне нужно концентрироваться до самого конца. У меня будет время ощутить все эмоции после финального свистка».

Финал Лиги наций пройдет 9 июня в Порту. В матче за третье место, который состоится в этот же день в Гимарайнше, сыграют швейцарцы и англичане.

Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нидерланды
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Саранск ждет праздник. Россия завершила подготовку к игре отбора
Надаль победил Федерера в полуфинале Roland Garros
Обладатель Кубка Стэнли о пользе игроков НХЛ в сборной РФ
«Зенит» и «Спартак» поприветствуют новичков в 1-м туре РПЛ
Загитова приготовила торт в шоу на японском ТВ (фото)
Именинница дня. Анне Курниковой — 38 (фото)
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь