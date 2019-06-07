Испанский судья Мальенко назначен на финал Лиги наций по футболу

Для 45-летнего Мальенко этот матч станет последним в карьере арбитра. «Назначение на финал Лиги наций для меня, просто фантастическое, я хочу насладиться этим опытом, — сказал он. — Но я совсем не буду думать, что это мой последний матч — это моя работа, мне нужно концентрироваться до самого конца. У меня будет время ощутить все эмоции после финального свистка».