Испанский судья Мальенко назначен на финал Лиги наций по футболу
ТАСС, 7 июня. Испанская бригада судей во главе с Альберто Ундиано Мальенко обслужит финальный матч Лиги наций по футболу между сборными Португалии и Нидерландов. Об этом сообщает
ТАСС, 7 июня. Испанская бригада судей во главе с Альберто Ундиано Мальенко обслужит финальный матч Лиги наций по футболу между сборными Португалии и Нидерландов. Об этом сообщает
Ассистентами главного арбитра станут Роберто Алонсо и Хуан Юсте, резервный судья — Антонио Матеу Лаос.
Видеоассистенты рефери — Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.
Для 45-летнего Мальенко этот матч станет последним в карьере арбитра. «Назначение на финал Лиги наций для меня, просто фантастическое, я хочу насладиться этим опытом, — сказал он. — Но я совсем не буду думать, что это мой последний матч — это моя работа, мне нужно концентрироваться до самого конца. У меня будет время ощутить все эмоции после финального свистка».
Финал Лиги наций пройдет 9 июня в Порту. В матче за третье место, который состоится в этот же день в Гимарайнше, сыграют швейцарцы и англичане.