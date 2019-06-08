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10Голландцы вышли в финал Лиги наций
1220 лет победе сборной России над французами
20:44 (мск), источник: Sport24

Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с юным болельщиком

9 июня в Порту состоится финальный матч Лиги наций, в котором сыграют сборные Португалии и Голландии.

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Источник: AP 2019

За день до игры сборная Португалии ехала на автобусе. Как сообщает AS, капитан и главная звезда команды Криштиану Роналду заметил из окна юного болельщика с плакатом и попросил водителя автобуса остановиться. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» пригласил мальчишку в салон автобуса и, к радости ребенка и его родителей, попозировал с болельщиком для совместного фото.

Матч Португалия — Голландия начнется в 21:45 мск 9 июня.

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