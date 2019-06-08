Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с юным болельщиком
9 июня в Порту состоится финальный матч Лиги наций, в котором сыграют сборные Португалии и Голландии.
9 июня в Порту состоится финальный матч Лиги наций, в котором сыграют сборные Португалии и Голландии.
За день до игры сборная Португалии ехала на автобусе. Как сообщает AS, капитан и главная звезда команды Криштиану Роналду заметил из окна юного болельщика с плакатом и попросил водителя автобуса остановиться. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» пригласил мальчишку в салон автобуса и, к радости ребенка и его родителей, попозировал с болельщиком для совместного фото.
Матч Португалия — Голландия начнется в 21:45 мск 9 июня.