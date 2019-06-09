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18:53 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии по футболу стала бронзовым призером Лиги наций, обыграв команду Швейцарии

ТАСС, 9 июня. Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии по пенальти в матче за третье место футбольной Лиги наций. Встреча прошла в португальском городе Гимарайнш.

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Источник: AP 2019

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победили англичане — 6:5. В конце второго тайма сборная Англии забила гол, отличился вышедший на замену вместо Гарри Кейна Каллум Уилсон. Однако мяч был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), арбитры зафиксировали нарушение правил со стороны Уилсона.

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Победитель первого розыгрыша Лиги наций определится позднее в воскресенье. В 21:45 мск в Порту начнется решающий матч между сборными Португалии и Нидерландов. Португальцы в полуфинале обыграли команду Швейцарии со счетом 3:1, а голландцы с тем же счетом в дополнительное время переиграли англичан.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение. Кроме того, победители групп дивизионов текущей Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.

Сборная России, которая в первом розыгрыше турнира была определена в лигу В, заняла второе место в своей группе и не смогла пробиться в элитный дивизион.

Швейцария
0:0
Первый тайм: 0:0
Англия
Футбол, Лига наций А, Матч за 3-е место9.06.2019, 16:00 (МСК UTC+3)D. Afonso Henriques
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