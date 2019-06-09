Сборная Англии по футболу стала бронзовым призером Лиги наций, обыграв команду Швейцарии

Источник: AP 2019

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победили англичане — 6:5. В конце второго тайма сборная Англии забила гол, отличился вышедший на замену вместо Гарри Кейна Каллум Уилсон. Однако мяч был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), арбитры зафиксировали нарушение правил со стороны Уилсона.

Читайте также Промес забил Англии, Голландия сыграет в финале Лиги Наций с Португалией

Победитель первого розыгрыша Лиги наций определится позднее в воскресенье. В 21:45 мск в Порту начнется решающий матч между сборными Португалии и Нидерландов. Португальцы в полуфинале обыграли команду Швейцарии со счетом 3:1, а голландцы с тем же счетом в дополнительное время переиграли англичан.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение. Кроме того, победители групп дивизионов текущей Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.