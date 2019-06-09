Кипер сборной Англии Пикфорд забил пенальти и отбил решающий удар в серии. Просто король!

Источник: AP 2019

Англия обыграла Швейцарию в матче за третье место Лиги наций. Впереди — только финал.

Из-за выматывающего сезона Гарет Саутгейт дал передохнуть игрокам «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в полуфинале. Но после вылета от Голландии выпустил с первых минут сразу шесть участников финала ЛЧ: Роуза, Джо Гомеса, Александер-Арнольда, Дайера, Алли и Кейна.

У швейцарцев — всего две замены: вместо Дениса Закариа и Стивена Цубера — Нико Эльведи и Эдимилсон Фернандеш.

И Англия, и Швейцария предпочли бы зарубиться не в Гимарайнше под раскаленным солнцем, а вечером на «Драгау», где определится первый в истории победитель Лиги наций. Он получит 10,5 млн евро и путевку на Евро-2020.

Матч за третье место фактически превратился в товарищеский и стал одним из самых скучных в турнире. Англия смотрелась бодрее и могла забивать уже в первом тайме, но Стерлинг запорол роскошный пас от Кейна.

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Яна Зоммера четыре раза спасали штанги и перекладина, а когда мяч все-таки влетел в сетку, подключился VAR: в концовке основного времени Алли головой пробил в крестовину, Уилсон добил и даже отпраздновал, но спустя 30 секунд схватился за голову — арбитр сбегал к монитору и увидел, что в момент первого навеса Уилсон завалил Аканджи. Гол Англии испарился вместе с надеждами избежать овертайма.

На 117-й минуте Англии снова не повезло: Стерлинг пробил со штрафного в перекладину. Времени на новую попытку открыть счет не оставалось. Сил — тоже. Пришлось бить пенальти.

Первые 11 ударов — практически без шансов для вратарей. Баркли забил паненкой, но даже его затмил Пикфорд. После четвертого удара швейцарцев кипер сборной Англии снял перчатки, взял мяч и отправился к точке. Через несколько секунд Джордан пульнул с такой силой, что Зоммер бы не отбил, если бы стоял в том же углу.

После этого Пикфорд почти отбил удар Фабиана Шера, но среагировал слишком поздно и не дотянулся. Зато взял мяч после выстрела Йосипа Дрмича.

0:0 в основное время и 6:5 по пенальти — Англия победила Швейцарию в матче за 3-е место Лиги наций.

Сборная Англии впервые в истории забила все 6 ударов в серии пенальти.

Пикфорд выигрывал все серии пенальти в составе сборной Англии, в которых участвовал.

Джордан — первый вратарь сборной Англии, забивший и отразивший пенальти в послематчевой серии.

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Немного нервничал перед ударом, но не волновался, когда отбивал. На тренировках я часто забивал пенальти, но ни разу не пробовал ударить в официальном матче! Пикфорд — после серии пенальти в матче за третье место.

Четыре года назад трюк Пикфорда исполнял Джо Харт. Правда, за клуб и в предсезонном матче. В рамках International Champions Cup в Мельбурне «Манчестер Сити» играл с «Ромой». Победу определяли в серии пенальти. Харт забил Богдану Лобонцу и потащил удар Сейду Думбия.

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Лига наций — 2018/19. Матч за 3-е место

Швейцария — Англия 0:0 (0:0) 5:6 по пенальти

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Родригес (Дрмич, 87), Шер, Фройлер, Г. Джака, Фернандеш (Закария, 61), Ш. Шакири, 65 (Цубер, 65), Сеферович (Окафор, 113).