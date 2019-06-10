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00:00 (мск), источник: ТАСС

Сборная Португалии стала первым победителем Лиги наций

ТАСС, 9 июня. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций. Встреча прошла в португальском городе Порту.

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Мяч на 60-й минуте забил Гонсалу Гедеш.

Этот розыгрыш Лиги наций, стартовавший в сентябре 2018 года, стал первым в истории. Сборная Нидерландов стала победителем группы, в которой выступали также команды Франции и Германии, а португальцы в своей группе опередили итальянцев и поляков. В полуфинале голландцы обыграли сборную Англии, а команда Португалии переиграла швейцарцев. В матче за третье место, который прошел ранее в воскресенье, сборная Англии в серии пенальти одержала победу над командой Швейцарии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение. Кроме того, победители групп дивизионов текущей Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.

Сборная России, которая была определена в лигу В, заняла второе место в своей группе и не смогла пробиться в элитный дивизион.

Португалия
1:0
Первый тайм: 0:0
Нидерланды
Футбол, Лига наций А, Финал9.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)do Dragao
Главные тренеры
Фернанду СантушРоналд Куман
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
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