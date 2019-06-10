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08:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Куман: Не смогли показать свой лучший футбол в финале Лиги наций УЕФА

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Нидерландов не смогли показать свою лучшую игру в финале Лиги наций УЕФА со сборной Португалии, заявил главный тренер «оранжевых» Рональд Куман.

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Источник: AP 2019

Команда Кумана в воскресенье в финальном матче турнира уступила португальцам со счетом 0:1.

«У нас было мало голевых моментов. Нужно было сыграть более толково, сегодня в этом смысле были проблемы. Мы понимали, что должны показать свой лучший футбол, но не получилось. Возможно, еще не наступил момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей. Я не могу сказать про своих игроков ничего плохого. Я ими горжусь. Нам до победы немного не хватило, но в целом для нас кампания была положительная», — цитирует Кумана сайт УЕФА.

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