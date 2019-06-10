Роналду: Трофей Лиги наций принадлежит не сборной, а всему португальскому народу

«Я очень счастлив, что мы завоевали трофей здесь, в Португалии, для меня это великая честь. Португальский народ заслужил это, нас горячо поддерживали в течение турнира, и этот трофей — для всех болельщиков, он принадлежит не сборной, а всей Португалии», — сказал Роналду.