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10Сборная Португалии выиграла Лигу наций
08:34 (мск), источник: ТАСС

Роналду: Трофей Лиги наций принадлежит не сборной, а всему португальскому народу

ТАСС, 10 июня. Португальский народ заслужил победу национальной команды в Лиге наций. Такое мнение после финального матча высказал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В воскресенье сборная Португалии выиграла трофей Лиги наций, обыграв в финале команду Нидерландов со счетом 1:0. В полуфинале португальцы 5 июня обыграли сборную Швейцарии (3:1) благодаря хет-трику Роналду. Финальный турнир проходил в Португалии.

«Я очень счастлив, что мы завоевали трофей здесь, в Португалии, для меня это великая честь. Португальский народ заслужил это, нас горячо поддерживали в течение турнира, и этот трофей — для всех болельщиков, он принадлежит не сборной, а всей Португалии», — сказал Роналду.

Сборная Португалии — чемпион Европы 2016 года. На европейском первенстве 2004 года, которое состоялось в Португалии, команда с 19-летним Роналду в составе проиграла в финале грекам.

Португалия
1:0
Первый тайм: 0:0
Нидерланды
Футбол, Лига наций А, Финал9.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)do Dragao, 43199 зрителей
Главные тренеры
Фернанду СантушРоналд Куман
Голы
Гонсалу Гедеш60′
Составы команд
1Руй Патрисиу
1Яспер Силлессен
20Нелсон Семеду
22Дензел Дюмфрис
88′
5Рафаэл Геррейру
17Дэйли Блинд
4Рубен Диаш
3Маттейс де Лигт
6Жозе Фонти
4Виргил ван Дейк
90+1′
13Данилу Перейра
8Джорджиньо Вайналдум
7Криштиану Роналду
21Френки де Йонг
10Бернарду Силва
10Мемфис Депай
14Виллиам Карвалью
90′
15Мартен де Рон
81′
18Рубен Невеш
19Люк де Йонг
16Бруну Фернандеш
81′
7Стевен Бергвайн
60′
2Жоау Канселу
20Донни ван де Бек
17Гонсалу Гедеш
75′
9Райан Бабел
45′
15Рафа Силва
11Квинси Промес
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)3
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
6Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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