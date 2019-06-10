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10Голландцы вышли в финал Лиги наций
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
12:21 (мск), источник: Газета.Ру

Новый трофей Роналду: как Португалия выиграла Лигу наций

Сборная Португалии обыграла команду Нидерландов в финале Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Драгау» в Порту, завершилась со счетом 1:0. Таким образом, капитан португальцев Криштиану Роналду завоевал свой 30-й трофей в карьере.

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11
фотографий

9 июня на стадионе «Драгау» в Порту, где свои домашние матчи проводит одноименная команда, сборная Португалии встретилась с национальной командой Нидерландов в рамках финального матча Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На пути к решающему поединку португальцы выиграли групповой этап, где в группе 3 справились с сопротивлением итальянцев и поляков, выйдя в плей-офф первенства. В полуфинале команда Фернанду Сантуша благодаря хет-трику своего капитана Криштиану Роналду разбила швейцарцев и пробилась в финал.

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У голландцев ситуация сложилась несколько иначе. В своей группе «оранжевые» оставили позади двух последних чемпионов мира — сборные Франции и Германии, но в плей-офф едва не провалились. Встреча с англичанами в полуфинале оказалась крайне трудной для Нидерландов, которые во многом благодаря удаче сумели перевести игру в овертайм, а в дополнительное время уже сумели дожать своих соперников.

За весь период работы Фернанду Сантуша на посту главного тренера португальцев его подопечные уже зарекомендовали себя как команду, имеющую классных исполнителей, но играющую в весьма прагматичный футбол, за что, к слову, сборную Португалии многие не любят. Однако в первом тайме финального матча действующие чемпионы Европы выглядели куда ярче Нидерландов. Учитывая подбор талантливых игроков в составе голландцев, которые способны показывать классный комбинационный футбол, это говорит о многом.

Превзошли португальцы своих соперников и по ударам в первом тайме: 12 против одного. Причем в створ подопечные Сантуша попали четырежды, когда «оранжевые» — ни разу.

Бруну Фернандеш еще в начале матча «проверил» Яспера Силлессена, нанеся удар из-за пределов штрафной. И если с первым вратарь сборной Нидерландов справился без каких-либо трудностей, то на 30-й минуте встречи ему пришлось серьезно потрудиться, чтобы вытащить мяч из дальнего угла.

Вторую половину встречи активнее начал коллектив Рональда Кумана.

Мемфис Депай сумел оттеснить Жозе Фонте на правом фланге, прорвался до лицевой и прострелил на ближний угол вратарской, куда подключился Жоржиньо Вейналдум. Правда, передача на полузащитника «Ливерпуля» получилась не очень удачной, а оттого и удар по воротам акцентированным не удался.

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На этот контрвыпад сборная Португалии ответила яркой атакой, которая в итоге привела к голу.

Рубен Диаш сделал пас в направлении Гонсалу Гуэдеша, но тот мяч эффектно пропустил дальше на Бернарду Силву. Хавбек «Манчестер Сити» вошел в штрафную, оттянув на себя Вирджила ван Дейка, и выполнил скрытую передачу немного назад в свободную зону, куда уже ворвался все тот же Гуэдеш.

22-летнему форварду не пришлось обрабатывать мяч, и он пробил с ходу в правый от себя угол ворот. Силлессен до мяча дотянулся, но спасти свою команду не сумел.

Как и говорилось ранее, сборная Португалии известна своим прагматизмом. Тактика Сантуша сработала и на этот раз. Забитый мяч позволил португальцам закрыться, отдав игру под контроль Нидерландов, которые предприняли попытку оккупировать ворота Руя Патрисиу.

Донни ван де Бек выполнил классную обводящую передачу с правого фланга во вратарскую, и выше всех выпрыгнул Депай. Нападающий «Лиона» попытался пробить головой от земли, но португальский голкипер на этот выстрел среагировал.

Когда голландцы поняли, что взломать оборону соперников в штрафной не получается совсем, в ход пошли и дальние удары. Одним из таких отметился Мартен де Рон, который после передачи от бывшего хавбека московского «Спартака» Квинси Промеса запустил мяч чуть выше ближней «девятки».

Однако и это не спасло Рональда Кумана. 1:0 — сборная Португалии с минимальным счетом становится первой в истории победительницей Лиги наций.

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Лучшим игроком нового турнира был признан также представитель португальской команды Бернарду Силва, а бомбардирскую гонку с тремя голами выиграл Криштиану Роналду, которому триумф в Лиге наций добавил 30-й трофей в его собственную копилку. 34-летний лидер «Ювентуса», к слову, после матча, который прошел на стадионе «Драгау» в Порту, косвенно намекнул, что уже думает о завершении карьеры в сборной в обозримом будущем.

«Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа — это большая честь для меня. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, но всей Португалии. Сборная будет существовать и дальше — что с Криштиану, что без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

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Рональд Куман, комментируя поражение своей команды, подчеркнул, что потенциала у его подопечных имеется не меньше, а также заявил, что молодой группе футболистов еще предстоит набраться опыта, чтобы завоевывать трофеи.

«У нас было мало голевых моментов. Нужно было сыграть более толково, сегодня в этом смысле были проблемы. Мы понимали, что должны показать свой лучший футбол, но не получилось. Возможно, еще не наступил момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей. Впереди нас ждут матчи Евро-2020, и я не могу сказать про своих игроков ничего плохого. Я ими горжусь. Сегодня нам до победы немного не хватило, но в целом для нас кампания была положительная», — заявил наставник «оранжевых».

Сборная Португалии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 занимает третье место в группе B, имея в своем активе два очка после двух матчей. Нидерланды также располагаются на третьей строчке в турнирной таблице группы С, набрав три балла по итогам двух туров.

Андрей Сенченко

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Португалия
1:0
Первый тайм: 0:0
Нидерланды
Футбол, Лига наций А, Финал9.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)do Dragao, 43199 зрителей
Главные тренеры
Фернанду СантушРоналд Куман
Голы
Гонсалу Гедеш60′
Составы команд
1Руй Патрисиу
1Яспер Силлессен
20Нелсон Семеду
22Дензел Дюмфрис
88′
5Рафаэл Геррейру
17Дэйли Блинд
4Рубен Диаш
3Маттейс де Лигт
6Жозе Фонти
4Виргил ван Дейк
90+1′
13Данилу Перейра
8Джорджиньо Вайналдум
7Криштиану Роналду
21Френки де Йонг
10Бернарду Силва
10Мемфис Депай
14Виллиам Карвалью
90′
15Мартен де Рон
81′
18Рубен Невеш
19Люк де Йонг
16Бруну Фернандеш
81′
7Стевен Бергвайн
60′
2Жоау Канселу
20Донни ван де Бек
17Гонсалу Гедеш
75′
9Райан Бабел
45′
15Рафа Силва
11Квинси Промес
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)3
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
6Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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