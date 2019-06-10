Капитан «Аякса» раскрыл детали разговора с Роналду во время финала Лиги наций

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19-летний футболист заявил, что Роналду попросил его перейти в туринский «Ювентус». «Я был удивлен его просьбой. Даже рассмеялся», — отметил де Лигт.

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Он отметил, что пока не решил, где продолжит карьеру. «Я убежден только в том, что для молодого футболиста важно часто выходить на поле», — заключил он.

Де Лигт — капитан амстердамского «Аякса». В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов команда добралась до полуфинала турнира, выбив мадридский «Реал» и «Ювентус».

Интерес к защитнику проявляют ведущие клубы Европы, в их числе «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».