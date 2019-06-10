Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Австрия
Футбол. Сборные
11.06
Тринидад и Тобаго
Канада
Все события
Фоторепортажи
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
10Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Капитан «Аякса» раскрыл детали разговора с Роналду во время финала Лиги наций

Защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт рассказал об общении с португальским форвардом Криштиану Роналду прямо во время финала Лиги наций. Об этом сообщает Marca.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

19-летний футболист заявил, что Роналду попросил его перейти в туринский «Ювентус». «Я был удивлен его просьбой. Даже рассмеялся», — отметил де Лигт.

Читайте также
Португалия стала первым победителем Лиги наций

Он отметил, что пока не решил, где продолжит карьеру. «Я убежден только в том, что для молодого футболиста важно часто выходить на поле», — заключил он.

Де Лигт — капитан амстердамского «Аякса». В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов команда добралась до полуфинала турнира, выбив мадридский «Реал» и «Ювентус».

Интерес к защитнику проявляют ведущие клубы Европы, в их числе «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Де Лигт — воспитанник Аякса и выступает в первой команде с 2016 года. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.

Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нидерланды
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Футболисту предложили контракт с «уникальным» условием
Туктамышева пошутила о новом варианте номера со стриптизом
Новый трофей Роналду: как Португалия выиграла Лигу наций
Унижение в Сент-Луисе: Кубок Стэнли уползает от Тарасенко
Чемпион мира подшутил над Головиным после разгрома Сан-Марино
«Нескончаемый позор»: Ласицкене разнесла руководство ВФЛА
ЦСКА интересуется бывшим футболистом «Арсенала»
Абсолютный чемпион по боксу перенес кровоизлияние в мозг
СМИ: Мбаппе хочет перейти в «Реал», сумма трансфера - € 230 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь