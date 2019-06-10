Определился лучший гол Лиги наций
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором самого красивого гола Лиги наций. Об этом сообщается в
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором самого красивого гола Лиги наций. Об этом сообщается в
В четверку лучших голов турнира попали все три гола португальца в матче против сборной Швейцарии. Четвертое место занял защитник команды Голландии Маттейс Де Лигт, который отметился голом в ворота англичан в полуфинале.
Сборная Португалии победила Голландию в финале турнира со счетом 1:0.