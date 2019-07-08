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12:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аргентина и Бразилия получили предложение вступить в Лигу Наций

Союз европейских футбольных ассоциация предложил сборным Аргентины и Бразилии вступить в Лигу наций, сообщает TNT Sports.

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Это было сделано в контексте судейского скандала в полуфинале Кубка Америки, в котором пентакампеоны обыграли аргентинцев (2:0).

Обе федерации ответили отрицательно, так как произойдет столкновение с интересами Южноамериканской конфедерации футбола. Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.

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