Аргентина и Бразилия получили предложение вступить в Лигу Наций
Союз европейских футбольных ассоциация предложил сборным Аргентины и Бразилии вступить в Лигу наций, сообщает TNT Sports.
Союз европейских футбольных ассоциация предложил сборным Аргентины и Бразилии вступить в Лигу наций, сообщает TNT Sports.
Это было сделано в контексте судейского скандала в полуфинале Кубка Америки, в котором пентакампеоны обыграли аргентинцев (2:0).
Обе федерации ответили отрицательно, так как произойдет столкновение с интересами Южноамериканской конфедерации футбола. Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.