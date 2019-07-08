УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций

«Это неправда, что Аргентину попросили принять участие в соревнованиях УЕФА или стать членом организации. УЕФА никогда не вступал в какие-либо дискуссии по этому вопросу и никогда не будет этого делать. Несмотря на это, согласно духу дружбы и товарищества, УЕФА, конечно же, пригласит представителей Аргентины в качестве специальных гостей для просмотра любого соревнования УЕФА в любое время», — говорится в заявлении.