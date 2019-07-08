УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций
ТАСС, 8 июля. Информация о том, что сборная Аргентины по футболу станет участником европейского турнира Лига наций, является недостоверной. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 8 июля. Информация о том, что сборная Аргентины по футболу станет участником европейского турнира Лига наций, является недостоверной. Об этом в понедельник сообщила
Ранее телеканал Fox Sports опубликовал твит о том, что команда Аргентины получила предложение принять участие в Лиге наций.
«Это неправда, что Аргентину попросили принять участие в соревнованиях УЕФА или стать членом организации. УЕФА никогда не вступал в
Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Первый розыгрыш турнира стартовал в сентябре 2018 года и завершился в июне 2019-го. В финале сборная Португалии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0. Сборная Аргентины дважды выигрывала чемпионат мира и Олимпийский игры, 14 раз — Кубок Америки, один раз — Кубок конфедераций.