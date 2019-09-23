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21:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА может расширить высший дивизион Лиги наций до 16 команд

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с увеличением количества участников высшего дивизиона Лиги наций, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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Источник: AP 2019

Согласно действующему формату, в Лиге A принимают участие 12 команд, которые разделены на четыре группы по три участника. Начиная со следующего розыгрыша, высший дивизион турнира может быть расширен до 16 команд, что позволит сформировать четыре группы по четыре сборные.

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По информации источника, данный вопрос будет обсуждаться на исполкоме УЕФА в Любляне, который пройдет во вторник, 24 сентября. Если план будет утвержден, то сборные Германии, Хорватии, Исландии и Польши, занявшие последние места в своих группах в прошлом розыгрыше турнира, смогут остаться в высшем дивизионе Лиги наций.

Отмечается, что футбольные федерации хотят увеличить количество игр в Лиге наций, чтобы отказаться от проведения товарищеских матчей.

Следующий розыгрыш Лиги наций пройдет в сезоне-2020/21.

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