УЕФА расширил дивизионы Лиги наций

Источник: AFP 2019

Лиги А, В, С расширены с 12 до 16 команд, которые будут распределены на четыре группы по четыре команды. В лиге D количество участников сократится с 16 до семи команд.

В первом сезоне Лиги наций в дивизионе А 12 команд были разделены на четыре группы. Победители групп вышли в полуфинал. Турнир выиграла команда Португалии, второе место заняла сборная Нидерландов, третье — команда Англии. Команды, занявшие третьи места в группах, — сборные Германии, Исландии и Польши — должны были вылететь в лигу B. Команда России по итогам турнира сохранила место в лиге В, заняв в своей группе второе место.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Сборная Португалии выиграла Лигу наций

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что члены УЕФА попросили внести изменения в формат с целью увеличить количество матчей Лиги наций, чтобы проводить меньше товарищеских игр.