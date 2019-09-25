УЕФА изменил регламент Лиги наций и повысил сборную Казахстана в статусе

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По новому формату в дивизионах A, B и C будут играть по 16 команд, а в дивизионе D — семь. В дебютном розыгрыше в лигах A и B выступали по 12 команд, в лиге C — 15, в лиге D — 16. Жеребьевка пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме, во время конгресса УЕФА.

Сборная Казахстана после смены формата автоматически повысилась в статусе и теперь будет выступать в дивизионе С.

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В Лиге А выступят Португалия, Голландия, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия. Их распределят по четырем группам (по четыре команды). Четыре худшие команды по итогам турнира перейдут в Лигу В.

В Лиге В выступят Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния. Их тоже распределят по четырем группам (по четыре команды). Четыре лучшие сборные перейдут в Лигу А, четыре худшие — в Лигу С.

В Лиге С выступят Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова. Их распределят по четырем группам (по четыре команды). Четыре лучшие сборные перейдут в Лигу В, две худшие — в Лигу D.

В Лиге D выступят Гибралтар, Фареры, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино. Их распределят по двум группам (четыре и три команды).