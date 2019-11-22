Футболисты Беларуси и Грузии в полуфинале Лиги наций сыграют 26 марта в Тбилиси

Источник: Reuters

В полуфинале лиги D сборная Беларуси 26 марта 2020 года сыграет в Тбилиси с командой Грузии.

В случае успеха белорусы 31 марта в решающем матче за выход в финальную стадию Евро-2020 примут на своем поле победителя матча Северная Македония — Косово, которые свой полуфинал также проведут 26 марта.

Прямые путевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года уже завоевали 20 команд: Англия, Бельгия, Франция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Чехия, Украина, Швеция, Испания, Италия, Польша, Португалия, Австрия, Хорватия, Дания, Швейцария, Уэльс, Россия и Турция. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.