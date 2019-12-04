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22:17 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу узнала свою корзину для жеребьевки новой Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин в четырех дивизионах для жеребьевки Лиги наций сезона 2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по футболу оказалась в последней корзине дивизиона С, где также представлены Армения, Азербайджан и Молдова. Эти три команды при жеребьевке не попадут в одну группу с подопечными Михала Билека.

Из первой корзины соперником казахстанской команды может стать одна сборных этих стран — Греции, Албании, Черногории или Грузия.

Из второй корзины: Северная Македония, Косово, Беларусь или Кипр. А из третьей — Эстония, Словения, Литва, либо Люксембург.

Процедура жеребьевки Лиги наций-2020/21 состоится 3 марта 2020 года в Амстердаме. Матчи группового этапа будут сыграны с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, а финальная часть турнира пройдет с 31 мая по 8 июня 2021 года.

Напомним, в Лиге наций 2018/19 сборная Казахстана под руководством Станимира Стойлова выступала в дивизионе D в группе номер один вместе с командами Грузии, Латвии и Андорры.

Наша сборная набрала шесть очков и занял второе место. Сборная Грузии, финишировавшая на первом месте в марте будущего года, поспорит за путевку на чемпионат Европы-2020.

Победителем предыдущего розыгрыша турнира стала команда Португалии, обыгравшая в решающем матче Голландию.

Полный состав корзин выглядит следующим образом:

Дивизион A.

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Дивизион B.

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Дивизион C.

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Дивизион D.

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

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