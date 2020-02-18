Более 26 тыс. билетов продано на матч плей-офф Лиги наций между футболистами Беларуси и Грузии

По данным организаторов предстоящего поединка, болельщики очень активно раскупают билеты и вполне возможно, что 26 марта на трибунах тбилисской «Динамо-Арены» имени Бориса Пайчадзе, которые вмещают 55 тыс. зрителей, будет аншлаг.

Согласно квоте УЕФА, для белорусских фанатов выделено чуть более 2 тыс. билетов, стоимость которых всего Br5. Их можно приобрести на сайте ticketpro.by. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» рассчитывает, что сборная Беларуси не останется без поддержки своих болельщиков в грузинской столице.

Победитель встречи между грузинскими и белорусскими футболистами 31 марта на своем поле поспорит за путевку на Евро-2020 с победителем матча Северная Македония — Косово. Ранее ни сборная Беларуси, ни ее конкуренты никогда не играли в финальных стадиях континентального первенства.