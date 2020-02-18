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14:36 (мск), источник: БЕЛТА

Более 26 тыс. билетов продано на матч плей-офф Лиги наций между футболистами Беларуси и Грузии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На матч плей-офф Лиги наций между футболистами сборных Беларуси и Грузии продано уже более 26 тыс. билетов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По данным организаторов предстоящего поединка, болельщики очень активно раскупают билеты и вполне возможно, что 26 марта на трибунах тбилисской «Динамо-Арены» имени Бориса Пайчадзе, которые вмещают 55 тыс. зрителей, будет аншлаг.

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Согласно квоте УЕФА, для белорусских фанатов выделено чуть более 2 тыс. билетов, стоимость которых всего Br5. Их можно приобрести на сайте ticketpro.by. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» рассчитывает, что сборная Беларуси не останется без поддержки своих болельщиков в грузинской столице.

Победитель встречи между грузинскими и белорусскими футболистами 31 марта на своем поле поспорит за путевку на Евро-2020 с победителем матча Северная Македония — Косово. Ранее ни сборная Беларуси, ни ее конкуренты никогда не играли в финальных стадиях континентального первенства.

Чемпионат Европы с участием 24 команд пройдет в 12 июня по 12 июля в 12 городах Старого Света.

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