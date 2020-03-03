Сборная России узнает соперников по группе в Лиге наций УЕФА сезона-2020/21

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Этот турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре — декабре 2022 года. В целом же формат отбора на мировое первенство остается прежним — победители десяти групп напрямую попадают в финальную стадию, обладатели еще трех путевок станут известны по итогам стыковых матчей. В них примут участие все команды, занявшие вторые места в отборочных группах, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) из числа тех, кто не пробился на ЧМ-2022 напрямую или не попал в стыковые матчи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a7ff18a3d2d51d74ad80" data-vnd="a7ff18a3d2d51d74ad80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a7ff18a3d2d51d74ad80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В предстоящем розыгрыше Лиги наций сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е — в лигу В, с 33-го по 48-е — в лигу С, с 49-го по 55-е — в лигу D (самые слабые).

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Согласно рейтингу, в каждой лиге сформированы корзины посева: четыре для лиг А, В и С, две — в лиге D. Стоит отметить, что число команд в лигах A, B и C было увеличено по сравнению с сезоном-2018/19 — тогда в этих дивизионах было по 12 команд; за счет этого команды, занявшие третьи места в группах предыдущего розыгрыша турнира, сборные Германии, Исландии и Польши, избежали понижения в классе и перехода в лигу B.

Сборная России, в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняв второе место и не сумев завоевать право на повышение в классе. В предстоящем турнире команде под руководством Станислава Черчесова предстоит сыграть не с двумя, а с тремя соперниками. Ими гарантированно не станут сборные Австрии, Уэльса и Чехии, которые, как и российская команда, попали в первую корзину лиги B. В число потенциальных соперников россиян входят сборные Шотландии, Норвегии, Сербии и Финляндии (корзина 2), Словакии, Турции, Ирландии и Северной Ирландии (корзина 3), а также Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии (корзина 4).

На предварительной стадии Лиги наций матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур — 3—5 сентября , второй тур — 6—8 сентября , третий тур — 8—10 октября , четвертый тур — 11—13 октября , пятый тур — 12—14 ноября , шестой тур — 15—17 ноября .

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Конгресс УЕФА

Также во вторник в Амстердаме пройдет очередной конгресс УЕФА. Его основные цели носят сугубо операционный характер. Во-первых, речь пойдет об утверждении годового отчета организации. Также будет поднят вопрос об утверждении финансового отчета за сезон-2018/19 и бюджета на сезон-2020/21, а также об отчетах о работе комитетов УЕФА.