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11:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси узнают соперников по групповому этапу Лиги наций

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси сегодня узнают соперников по групповому этапу Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021 годов. Жеребьевка состоится в нидерландской столице Амстердаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В прошлом, первом сезоне этих соревнований белорусы выиграли турнир в группе 2 лиги D и поднялись рангом выше — в лигу С.

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Перед сегодняшней жеребьевкой команда Михаила Мархеля посеяна во вторую корзину вместе со сборными Кипра, Северной Македонии и Косово. По итогам жеребьевки их соперниками станут представители других пулов: 1 — Греция, Албания, Черногория, Грузия; 3 — Эстония, Словения, Литва, Люксембург; 4 — Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова. Матчи группового этапа состоятся с сентября по ноябрь 2020 года, когда команды проведут двухкруговой турнир с играми дома и в гостях. Победители четырех групп лиги С перейдут в следующем сезоне в лигу В, две худшие команды опустятся в лигу D.

По такой же схеме пройдут турниры и в лигах А, В и D. По итогам второго сезона Лиги наций два лучших победителя групп (на основе рейтинга) продолжат борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут в конце марта 2022 года.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА в 2019 году стала сборная Португалии, победившая в финальном матче футболистов Нидерландов со счетом 1:0, в игре за бронзу англичане одолели швейцарцев в серии послематчевых пенальти.

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