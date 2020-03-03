Сборная Казахстана по футболу узнала соперников во второй Лиге наций

По итогам жеребьевки в Амстердаме Казахстан попал в четвертую группу дивизиона С, где встретится с Албанией, Беларусью и Литвой.

Все матчи пройдут осенью 2020 года. Первый тур состоится 3—5 сентября , второй — 6—8 сентября , третий — 8—10 октября , четвертый — 11—13 октября , пятый — 12—14 ноября , а шестой — 15—17 ноября . Подробный календарь появится позднее.

Все группы дивизиона С:

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова

Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан

В дивизион С сборная Казахстана поднялась из-за решения УЕФА сменить регламент Лиги наций. Во втором розыгрыше турнира четыре лучшие команды дивизиона С поднимутся в B, а четыре худшие проведут стыковые матчи, по итогам которых две команды опустятся в D.

Напомним, что в первом розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана выступала вместе с Грузией, Латвией и Андоррой в первой группе дивизиона D, где набрала шесть очков и заняла второе место. Победителями же стали грузины, которые в конце марта сыграют за путевку в финальную стадию Евро-2020.

Решение о создании Лиги наций УЕФА принял в 2014 году на конгрессе в Нур-Султане. Первый матч нового турнира прошел 6 сентября 2018 года в столице Казахстана, а в нем местная сборная уступила Грузии — 0:2.