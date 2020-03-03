Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.03
Реал
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
1.03
Лион
Сент-Этьен
20
Футбол. Кубок России
4.03
Ахмат
Зенит
Футбол. Кубок России
4.03
Шинник
Урал
Футбол. Кубок России
4.03
Спартак
ЦСКА
Футбол. Кубок России
5.03
Химки
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
20:50 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу узнала соперников во второй Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу узнала соперников во втором розыгрыше Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

По итогам жеребьевки в Амстердаме Казахстан попал в четвертую группу дивизиона С, где встретится с Албанией, Беларусью и Литвой.

Все матчи пройдут осенью 2020 года. Первый тур состоится 3—5 сентября, второй — 6—8 сентября, третий — 8—10 октября, четвертый — 11—13 октября, пятый — 12—14 ноября, а шестой — 15—17 ноября. Подробный календарь появится позднее.

Все группы дивизиона С:

  • Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан
  • Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения
  • Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова
  • Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан

В дивизион С сборная Казахстана поднялась из-за  решения УЕФА сменить регламент Лиги наций. Во втором розыгрыше турнира четыре лучшие команды дивизиона С поднимутся в B, а четыре худшие проведут стыковые матчи, по итогам которых две команды опустятся в D.

Напомним, что в первом розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана выступала вместе с Грузией, Латвией и Андоррой в первой группе дивизиона D, где набрала шесть очков и заняла второе место. Победителями же стали грузины, которые в конце марта сыграют за путевку в финальную стадию Евро-2020.

Решение о создании Лиги наций УЕФА принял в 2014 году на конгрессе в Нур-Султане. Первый матч нового турнира прошел 6 сентября 2018 года в столице Казахстана, а в нем местная сборная уступила Грузии — 0:2.

Первым в истории победителем Лиги наций стала Португалия, которая в финале победила Нидерланды — 1:0. Турнир УЕФА создал как замену для товарищеских матчей сборных.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Албания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Литва
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Ковалев начал подготовку к первому бою после поражения нокаутом от "Канело"
Стал известен состав всех групп Лиги наций сезона-2020/21
Роналду улетел в Португалию за день до матча с «Миланом»
Василий Уткин оценил игру «Спартака» в матче против «Динамо»
Махинация с подписями Родченкова грозит повлиять на другие дела
Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ
Стали известны дата и место следующего боя Александра Поветкина
«ПСЖ» отказался отпустить Киллиана Мбаппе на Олимпиаду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь