Сборная Казахстана по футболу узнала соперников во второй Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу узнала соперников во втором розыгрыше Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу узнала соперников во втором розыгрыше Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки в Амстердаме Казахстан попал в четвертую группу дивизиона С, где встретится с Албанией, Беларусью и Литвой.
Все матчи пройдут осенью 2020 года. Первый тур состоится
Все группы дивизиона С:
В дивизион С сборная Казахстана поднялась
Напомним, что в первом розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана выступала вместе с Грузией, Латвией и Андоррой в первой группе дивизиона D, где набрала шесть очков и заняла второе место. Победителями же стали грузины, которые в конце марта сыграют за путевку в финальную стадию Евро-2020.
Решение о создании Лиги наций УЕФА принял в 2014 году на конгрессе в
Первым в истории победителем Лиги наций стала Португалия, которая в финале победила Нидерланды — 1:0. Турнир УЕФА создал как замену для товарищеских матчей сборных.