Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе Лиги наций
АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России в группе Лиги наций сезона-2020/21 встретится с командами Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России в группе Лиги наций сезона-2020/21 встретится с командами Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.