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20:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе Лиги наций

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России в группе Лиги наций сезона-2020/21 встретится с командами Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.

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