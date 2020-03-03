Черчесов: Группа Лиги наций со сборной России выглядит самой сложной в дивизионе В

Источник: ИТАР-ТАСС

Россияне встретятся с командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций по итогам жеребьевки турнира в Амстердаме.

«Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи», — сказал Черчесов.

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