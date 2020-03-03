Черчесов: Группа Лиги наций со сборной России выглядит самой сложной в дивизионе В

Россияне встретятся с командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций по итогам жеребьевки турнира в Амстердаме.
«Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи», — сказал Черчесов.
По мнению Черчесова, самым сложным соперником из всех является сборная Турции. «Только что говорил с их тренером [Шенолом] Гюнешем, они всегда с ним сильно играли. Я видел также, как сербы играли со сборной Украиной в отборочном цикле, были моменты, в которых украинцы были сильнее. С кем легче начинать, не знаю, дождемся календаря», — отметил он.