Футболисты Казахстана, Литвы и Албании стали соперниками белорусов в Лиге наций

Футболисты сборной Беларуси выступят в группе 4 лиги С вместе с командами Казахстана, Литвы и Албании. В первом сезоне Лиги наций белорусы сыграли успешно, поднявшись из лиги D в лигу С. Благодаря этому успеху, белорусские футболисты сохраняют шансы впервые в истории пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Для этого подопечным Михаила Мархеля 26 марта нужно победить в Тбилиси команду Грузии, а затем 31 марта уже в Минске взять верх над победителем встречи Северная Македония — Косово.

Составы остальных квартетов лиги С второго сезона Лиги наций УЕФА:

1 — Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

2 — Армения, Грузия, Северная Македония, Эстония.

3 — Молдова, Словения, Косово, Греция.

Матчи группового этапа состоятся с сентября по ноябрь, когда команды проведут двухкруговой турнир с играми дома и в гостях. Победители четырех групп лиги С перейдут в следующем сезоне в лигу В, две худшие команды опустятся в лигу D.

По такой же схеме пройдут турниры и в лигах А, В и D. По итогам второго сезона Лиги наций два лучших победителя групп (на основе рейтинга) продолжат борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут в конце марта 2022 года.