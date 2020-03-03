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3 марта, источник: БЕЛТА

Футболисты Казахстана, Литвы и Албании стали соперниками белорусов в Лиге наций

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2020−2021 годов завершилась в Амстердаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Футболисты сборной Беларуси выступят в группе 4 лиги С вместе с командами Казахстана, Литвы и Албании. В первом сезоне Лиги наций белорусы сыграли успешно, поднявшись из лиги D в лигу С. Благодаря этому успеху, белорусские футболисты сохраняют шансы впервые в истории пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Для этого подопечным Михаила Мархеля 26 марта нужно победить в Тбилиси команду Грузии, а затем 31 марта уже в Минске взять верх над победителем встречи Северная Македония — Косово.

Составы остальных квартетов лиги С второго сезона Лиги наций УЕФА:

1 — Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

2 — Армения, Грузия, Северная Македония, Эстония.

3 — Молдова, Словения, Косово, Греция.

Матчи группового этапа состоятся с сентября по ноябрь, когда команды проведут двухкруговой турнир с играми дома и в гостях. Победители четырех групп лиги С перейдут в следующем сезоне в лигу В, две худшие команды опустятся в лигу D.

По такой же схеме пройдут турниры и в лигах А, В и D. По итогам второго сезона Лиги наций два лучших победителя групп (на основе рейтинга) продолжат борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут в конце марта 2022 года.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА в 2019 году стала сборная Португалии, победившая в финальном матче футболистов Нидерландов со счетом 1:0, в игре за бронзу англичане одолели швейцарцев в серии послематчевых пенальти.

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