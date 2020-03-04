У Турции наследие Луческу, у Сербии — яркий состав, у Венгрии — Джуджак. С кем Россия сыграет в Лиге наций
Рассказываем о соперниках российской команды.
Рассказываем о соперниках российской команды.
Первое, что приходит в голову, когда слышишь слово Сербия, это братство двух славянских народов. Соответственно, несмотря на горячий нрав балканских фанатов, проблем с безопасностью быть не должно. И уж точно не может быть речи об истории из отборочного цикла Евро-2020, когда по взаимной договоренности болельщикам гостей даже не продавали билеты на матчи сербов с украинцами. Для нашего ближайшего соперника это было даже к лучшему, потому что унизительно наблюдать за тем, как Сербия проигрывала во Львове со счетом 0:5.
Естественно, после такого провала Младена Крстаича уволили с поста главного тренера. Вместо него назначили Любишу Тумбаковича, который шесть раз приводил к чемпионскому титулу «Партизан», а прошлым летом прославился на весь мир. 67-летний специалист, возглавлявший в тот момент сборную Черногории, отказался руководить командой в матче европейского отбора против Косова. Государства, создание которого Сербия не признает и считает его своей территорией.
В начале года главный тренер высказался на тему ухода талантливого футболиста из сербской команды и заявил: «Проблема Луки Йовича — это Лука Йович». Впрочем, Тумбакович подчеркнул, что двери сборной для всех открыты, и он не видит причин, которые помешают ему, как не раз случалось с другими игроками, направить подопечного на верный путь.
Впрочем, феноменально игравший в «Айнтрахте» Йович после переезда в Мадрид совсем потерялся, а ярких форвардов у Сербии и без него хватает. Достаточно вспомнить одного из лучших снайперов отбора на Евро Митровича. Да и в целом состав у Сербии очень яркий. Тадич,
Хотя до Лиги наций многое может измениться. Балканскую сборную еще ждет
Понятно, что в данный момент футбольное противостояние России и Турции рассматривается через призму обострившейся обстановки в Сирии. Тема это сложная, а отношения двух стран в последние годы напоминают синусоиду с сильными колебаниями. Примерно так можно охарактеризовать и выступления сборной Турции, которая начала процесс омоложения состава после прихода на пост главного тренера Мирчи Луческу.
Приняв команду по ходу отборочного цикла ЧМ-2018, бывший наставник «Зенита» не сумел кардинально поменять ситуацию. Его подвергали критике за выбор состава и качество игры, и до конца свой контракт румынский специалист не отработал. Год назад его уволили, но Мирча говорил, что свою миссию по обновлению команды он завершил. Пришедший ему на смену Шенол Гюнеш не стал бросаться из крайности в крайность.
Даже отметившего в сентябре 39-й день рождения Эмре Белезоглу. В общем, Гюнеш нашел баланс, выстроил игру и блестяще прошел отбор на Евро-2020, где Турция проиграла лишь раз, но при этом взяла четыре очка в матчах с чемпионом мира Францией (2:0, 1:1).
Это уже совсем не та команда, которую Россия дважды переиграла в предыдущем розыгрыше Лиги наций (2:1, 2:0). А по числу игроков, которые выступают в ведущих европейских лигах у Турции явное преимущество. Мерих Демирал («Ювентус»), Каан Айхан («Шальке»), Чаглар Сеюнджю («Лестер»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Дженгиз Юндер («Рома»), Дженк Тосун («Кристал Пэлас»). При желании список можно продолжить, но главное — есть тренер, который собрал из классных игроков качественную команду. Не просто так именем Гюнеша назвали стадион, открывшийся в 2016 году в родном для тренера Трабзоне.
Венгры, пожалуй, самый загадочный из наших соперников. Их славное футбольное прошлое связывают со временами Ференца Пушкаша, чьим именем назван построенный к Евро-2020 стадион в Будапеште. Открывать его, кстати, приезжал
Венгрия не попадала на крупные турниры в течение сорока лет. Начиная с ЧМ-1986, где в первом же туре ее разгромила сборная СССР под началом Валерия Лобановского (6:0), и до Евро-2016. На континентальном первенстве венгры, в отличие от России, вышли в
За бодрым началом пошли поражения, однако новый формат отбора и относительно успешное выступление в предыдущей Лиге наций дали второй шанс в виде мартовского
Самые известные футболисты нынешней сборной Венгрии — выступающие за «Лейпциг» голкипер Гулачи и защитник Орбан, переезжающий, несмотря на коронавирус, из Киева в Китай Кадар, а также наш старый знакомый Джуджак. 33-летний полузащитник уже три с половиной года выступает в ОАЭ, и недавно подписал контракт с ведущим клубом этой страны «Аль-Айн». В новом же поколении пристального внимания заслуживает 19-летний Собосолои. Пройдет несколько лет, и этого юношу, мастерски исполняющего штрафные, превратившийся в питомник талантов «Зальцбург» обязательно продаст за большие деньги. Глаз на него уже положил лондонский «Арсенал».