У Турции наследие Луческу, у Сербии — яркий состав, у Венгрии — Джуджак. С кем Россия сыграет в Лиге наций

Источник: Спорт-Экспресс

Братья-сербы

Первое, что приходит в голову, когда слышишь слово Сербия, это братство двух славянских народов. Соответственно, несмотря на горячий нрав балканских фанатов, проблем с безопасностью быть не должно. И уж точно не может быть речи об истории из отборочного цикла Евро-2020, когда по взаимной договоренности болельщикам гостей даже не продавали билеты на матчи сербов с украинцами. Для нашего ближайшего соперника это было даже к лучшему, потому что унизительно наблюдать за тем, как Сербия проигрывала во Львове со счетом 0:5.

Естественно, после такого провала Младена Крстаича уволили с поста главного тренера. Вместо него назначили Любишу Тумбаковича, который шесть раз приводил к чемпионскому титулу «Партизан», а прошлым летом прославился на весь мир. 67-летний специалист, возглавлявший в тот момент сборную Черногории, отказался руководить командой в матче европейского отбора против Косова. Государства, создание которого Сербия не признает и считает его своей территорией.

В национальной команде у Тумбаковича случилось недопонимание с нападающим Йовичем. По одной из версий из-за того, что футболист пропустил матч сборной из-за травмы, но вскоре сыграл за «Реал».

В начале года главный тренер высказался на тему ухода талантливого футболиста из сербской команды и заявил: «Проблема Луки Йовича — это Лука Йович». Впрочем, Тумбакович подчеркнул, что двери сборной для всех открыты, и он не видит причин, которые помешают ему, как не раз случалось с другими игроками, направить подопечного на верный путь.

Впрочем, феноменально игравший в «Айнтрахте» Йович после переезда в Мадрид совсем потерялся, а ярких форвардов у Сербии и без него хватает. Достаточно вспомнить одного из лучших снайперов отбора на Евро Митровича. Да и в целом состав у Сербии очень яркий. Тадич, Милинкович-Савич, Коларов, Костич, Радоньич, Ляич. Бывшие и нынешние игроки клубов РПЛ тоже присутствуют. Это Спаич, Родич, Максимович.

Хотя до Лиги наций многое может измениться. Балканскую сборную еще ждет плей-офф за право сыграть на Евро-2020. А 6 июня сербы проведут контрольную игру в России, но даже ту встречу нельзя будет назвать репетицией осенних игр.

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Тренер-легенда и стадион

Понятно, что в данный момент футбольное противостояние России и Турции рассматривается через призму обострившейся обстановки в Сирии. Тема это сложная, а отношения двух стран в последние годы напоминают синусоиду с сильными колебаниями. Примерно так можно охарактеризовать и выступления сборной Турции, которая начала процесс омоложения состава после прихода на пост главного тренера Мирчи Луческу.

Приняв команду по ходу отборочного цикла ЧМ-2018, бывший наставник «Зенита» не сумел кардинально поменять ситуацию. Его подвергали критике за выбор состава и качество игры, и до конца свой контракт румынский специалист не отработал. Год назад его уволили, но Мирча говорил, что свою миссию по обновлению команды он завершил. Пришедший ему на смену Шенол Гюнеш не стал бросаться из крайности в крайность.

67-летний специалист, который навсегда вошел в историю турецкого футбола, как творец бронзового чуда на ЧМ-2002, сохранил наработки предшественника, но при этом вернул в команду группу ветеранов.

Даже отметившего в сентябре 39-й день рождения Эмре Белезоглу. В общем, Гюнеш нашел баланс, выстроил игру и блестяще прошел отбор на Евро-2020, где Турция проиграла лишь раз, но при этом взяла четыре очка в матчах с чемпионом мира Францией (2:0, 1:1).

Это уже совсем не та команда, которую Россия дважды переиграла в предыдущем розыгрыше Лиги наций (2:1, 2:0). А по числу игроков, которые выступают в ведущих европейских лигах у Турции явное преимущество. Мерих Демирал («Ювентус»), Каан Айхан («Шальке»), Чаглар Сеюнджю («Лестер»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Дженгиз Юндер («Рома»), Дженк Тосун («Кристал Пэлас»). При желании список можно продолжить, но главное — есть тренер, который собрал из классных игроков качественную команду. Не просто так именем Гюнеша назвали стадион, открывшийся в 2016 году в родном для тренера Трабзоне.

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Старый знакомый Джуджак

Венгры, пожалуй, самый загадочный из наших соперников. Их славное футбольное прошлое связывают со временами Ференца Пушкаша, чьим именем назван построенный к Евро-2020 стадион в Будапеште. Открывать его, кстати, приезжал вице-президент РФС Никита Симонян, который дружил с легендарным футболистом.

Венгрия не попадала на крупные турниры в течение сорока лет. Начиная с ЧМ-1986, где в первом же туре ее разгромила сборная СССР под началом Валерия Лобановского (6:0), и до Евро-2016. На континентальном первенстве венгры, в отличие от России, вышли в плей-офф, однако продолжения не последовало. Команда не попала на последний чемпионат мира и несколько раз меняла тренеров. Сейчас ее возглавляет итальянец Марко Росси, неплохо изучивший местный футбол во время работы с «Гонведом», с которым он неожиданно для многих выиграл чемпионский титул в 2017 году.

В отборочном цикле Евро-2020 Венгрия заняла в своей группе лишь четвертое место — после Хорватии, Уэльса и Словакии.

За бодрым началом пошли поражения, однако новый формат отбора и относительно успешное выступление в предыдущей Лиге наций дали второй шанс в виде мартовского плей-офф, который начнется игрой с Болгарией.