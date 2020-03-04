Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Ахмат
Зенит
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Кубок России
5.03
Химки
Торпедо М
Футбол. Зарубежный
6.03
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
6.03
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
6.03
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
16:23 (мск), источник: Vesti.kz

Билек прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций и шансы Казахстана на первое место

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек в интервью официальному сайту КФФ прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций.

Наверх
Источник: Reuters

Соперниками в четвертой группе дивизиона С станут Албания, Беларусь и Литва. Все матчи пройдут осенью 2020 года.

По словам Билека, у всех команд будут равные шансы на первое место, которое даст повышение в дивизион B.

— Думаю, что по итогам жеребьевки Лиги наций группа у нас ровная. Беларусь достаточно крепкая сборная, здорово играющая в домашних матчах. Албания — одна из прогрессирующих европейских команд: в ее составе есть качественные исполнители из чемпионатов Италии, Испании, Греции, Хорватии и России. Сборная Литвы хоть и не имеет звездных игроков в составе, но выделяется командной игрой. С литовцами мы в марте сыграем товарищеский матч, тогда и узнаем их лучше.

Нельзя забывать о том, что в Европе сейчас нет слабых команд, все научились играть в футбол. Недооценки соперника с нашей стороны не должно быть, — сказал Билек.

— Касаемо ближайшего товарищеского матча против сборной Литвы. Это плохо или хорошо, что мы с ними сыграем до старта Лиги наций?
— Мы пока не знаем, какой состав привезет сборная Литвы в марте в Казахстан. Они могут привлечь потенциальных кандидатов или молодых игроков. К тому же до игр Лиги наций могут быть изменения в составе нашего соперника.

— Какие шансы у сборной Казахстана занять первое место в группе?
— Шансы всегда есть. Как я сказал, уровень команд в нашей группе примерно одинаковый. Будем тщательно готовиться к каждому матчу, изучать соперников.

Ранее свое мнение о результатах жеребьевки Лиги наций высказали бывшие игроки сборной Казахстана — Давид Лория и Евгений Ловчев.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Ситуация со стадионами смешная". Карпович - о старте сезоне, селекции "Окжетпеса" и главном фаворите КПЛ-2020
Малкин не пощадил худший клуб Канады
У Турции наследие Луческу. С кем Россия сыграет в Лиге наций
Биты своим же оружием. «Челси» выкинул «Ливерпуль» из Кубка
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Главный матч марта: прогноз на игру «Спартак» — ЦСКА
«Ахмат» принимает «Зенит» в матч Кубка России (трансляция)
Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь