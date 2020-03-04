Билек прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций и шансы Казахстана на первое место

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Соперниками в четвертой группе дивизиона С станут Албания, Беларусь и Литва. Все матчи пройдут осенью 2020 года.

По словам Билека, у всех команд будут равные шансы на первое место, которое даст повышение в дивизион B.

— Думаю, что по итогам жеребьевки Лиги наций группа у нас ровная. Беларусь достаточно крепкая сборная, здорово играющая в домашних матчах. Албания — одна из прогрессирующих европейских команд: в ее составе есть качественные исполнители из чемпионатов Италии, Испании, Греции, Хорватии и России. Сборная Литвы хоть и не имеет звездных игроков в составе, но выделяется командной игрой. С литовцами мы в марте сыграем товарищеский матч, тогда и узнаем их лучше.

Нельзя забывать о том, что в Европе сейчас нет слабых команд, все научились играть в футбол. Недооценки соперника с нашей стороны не должно быть, — сказал Билек.

— Касаемо ближайшего товарищеского матча против сборной Литвы. Это плохо или хорошо, что мы с ними сыграем до старта Лиги наций?

— Мы пока не знаем, какой состав привезет сборная Литвы в марте в Казахстан. Они могут привлечь потенциальных кандидатов или молодых игроков. К тому же до игр Лиги наций могут быть изменения в составе нашего соперника.

— Какие шансы у сборной Казахстана занять первое место в группе?

— Шансы всегда есть. Как я сказал, уровень команд в нашей группе примерно одинаковый. Будем тщательно готовиться к каждому матчу, изучать соперников.