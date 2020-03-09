Назван предварительный состав сборной Беларуси на матч с Грузией в полуфинале Лиги наций

полузащитники — Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все — «Динамо», Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия) Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо», Минск);.

Встреча с командой Грузии пройдет 26 марта в Тбилиси. Ее победитель 31 марта на своем поле поспорит за выход в финальную стадию Евро-2020 с победителем матча Северная Македония — Косово.