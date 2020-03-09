Назван предварительный состав сборной Беларуси на матч с Грузией в полуфинале Лиги наций
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель назвал игроков, которые будут готовиться к полуфинальному матчу
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель назвал игроков, которые будут готовиться к полуфинальному матчу
В предварительный список вошли 35 футболистов:
вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);.
защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков, Николай Золотов (оба — «Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец («Динамо», Брест), Максим Швецов («Динамо», Минск), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);.
полузащитники — Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все — «Динамо», Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана»,
нападающие — Денис Лаптев, Максим Скавыш, Антон Сарока (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).
Тренировочный сбор белорусской команды начнется 21 марта в Минске, окончательный состав из 23 игроков тренерский штаб назовет 23 марта.
Встреча с командой Грузии пройдет 26 марта в Тбилиси. Ее победитель 31 марта на своем поле поспорит за выход в финальную стадию Евро-2020 с победителем матча Северная Македония — Косово.