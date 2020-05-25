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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Вайсс продлил контракт с обидчиком сборной Казахстана по Лиге наций

Он возглавлял «Кайрат» с 2013 по 2015 год.
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Бывший главный тренер алматинского «Кайрата» Владимир Вайсс продлил контракт со сборной Грузии до конца 2020 года, сообщает Sportall.ge.

Словацкий специалист возглавляет команду с марта 2016 года. Под его руководством сборная Грузии провела 40 матчей, в том числе против сборной Казахстана в матчах Лиги наций (2:0, 2:1).

Напомним, что Вайсс работал главным тренером «Кайрата» с 2013 по 2015 год. Под его руководством алматинский клуб два раза становилась серебряным и единожды бронзовым призером премьер-лиги. Также «Кайрат» победил в двух розыгрышах Кубка Казахстана.

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