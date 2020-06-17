УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций
ТАСС, 17 июня. Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Об этом сообщает
ТАСС, 17 июня. Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Об этом сообщает
Отмечается, что в окна для матчей национальных сборных теперь будет проводиться по три матча, а не по два, как было до этого.
Сборная России проведет первый матч в группе Лиги наций дома против команды Сербии в период с 3 по 5 сентября, далее россияне в гостях встретятся с венграми (
Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершится 8 июня 2021 года.