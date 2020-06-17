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17:58 (мск), источник: ТАСС

УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций

ТАСС, 17 июня. Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: AP 2020

Отмечается, что в окна для матчей национальных сборных теперь будет проводиться по три матча, а не по два, как было до этого.

Сборная России проведет первый матч в группе Лиги наций дома против команды Сербии в период с 3 по 5 сентября, далее россияне в гостях встретятся с венграми (6—8 сентября). 10—11 октября российская команда дома сыграет с турками, 13—14 октября проведет ответную встречу с командой Венгрии, 14—15 ноября на выезде встретится с командой Турции, а 17—18 ноября завершит групповую стадию Лиги наций матчем против сербов в гостях.

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Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершится 8 июня 2021 года.

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