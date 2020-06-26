Стал известен календарь матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь второго розыгрыша Лиги наций с участием сборной Казахстана.
Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь второго розыгрыша Лиги наций с участием сборной Казахстана.
Команда Михала Билека сыграет в дивизионе С, где ее соперниками по четвертой группе будут Албания, Беларусь и Литва. Турнир начнется для Казахстана 5 сентября гостевым матчем с Литвой, а завершится 18 ноября — домашней игрой с этим же соперником.
Календарь матчей сборной Казахстана:
5 сентября (начало — в 00:45, здесь и далее — по времени Нур-Султана): Литва — Казахстан.
7 сентября (20:00): Казахстан — Беларусь.
11 октября (19:00): Казахстан — Албания.
15 октября (00:45): Беларусь — Казахстан.
15 ноября (22:00): Албания — Казахстан.
18 ноября (20:00): Казахстан — Литва.
В дивизион С сборная Казахстана поднялась
Напомним, что в первом розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана выступала вместе с Грузией, Латвией и Андоррой в первой группе дивизиона D, где набрала шесть очков и заняла второе место. Победителями же стали грузины, которые сыграют за путевку в финальную стадию Евро-2020.
Решение о создании Лиги наций УЕФА принял в 2014 году на конгрессе в
Первым в истории победителем Лиги наций стала Португалия, которая в финале победила Нидерланды — 1:0. Турнир УЕФА создал как замену для товарищеских матчей сборных.