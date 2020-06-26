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20:06 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен календарь матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь второго розыгрыша Лиги наций с участием сборной Казахстана.

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Команда Михала Билека сыграет в дивизионе С, где ее соперниками по четвертой группе будут Албания, Беларусь и Литва. Турнир начнется для Казахстана 5 сентября гостевым матчем с Литвой, а завершится 18 ноября — домашней игрой с этим же соперником.

Календарь матчей сборной Казахстана:

5 сентября (начало — в 00:45, здесь и далее — по времени Нур-Султана): Литва — Казахстан.

7 сентября (20:00): Казахстан — Беларусь.

11 октября (19:00): Казахстан — Албания.

15 октября (00:45): Беларусь — Казахстан.

15 ноября (22:00): Албания — Казахстан.

18 ноября (20:00): Казахстан — Литва.

В дивизион С сборная Казахстана поднялась из-за решения УЕФА сменить регламент Лиги наций. Во втором розыгрыше турнира четыре лучшие команды дивизиона С поднимутся в B, а четыре худшие проведут стыковые матчи, по итогам которых две команды опустятся в D.

Напомним, что в первом розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана выступала вместе с Грузией, Латвией и Андоррой в первой группе дивизиона D, где набрала шесть очков и заняла второе место. Победителями же стали грузины, которые сыграют за путевку в финальную стадию Евро-2020.

Решение о создании Лиги наций УЕФА принял в 2014 году на конгрессе в Нур-Султане. Первый матч нового турнира прошел 6 сентября 2018 года в столице Казахстана, а в нем местная сборная уступила Грузии — 0:2.

Первым в истории победителем Лиги наций стала Португалия, которая в финале победила Нидерланды — 1:0. Турнир УЕФА создал как замену для товарищеских матчей сборных.

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