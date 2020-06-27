Белорусские футболисты примут албанцев на старте нового сезона Лиги наций

Сборная Беларуси 4 сентября в стартовом поединке группы 4 (лига С) примет на своем поле команду Албании.

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Затем подопечные Михаила Мархеля дважды подряд сыграют в гостях — 7 сентября с футболистами Казахстана и 11 сентября — с литовцами. Во второй половине группового этапа белорусы примут у себя дома казахстанцев (14 октября) и литовцев (15 ноября), а завершат турнир выездной встречей с албанцами (18 ноября).

Кроме того, этой осенью сборной Беларуси предстоит побороться за путевку в финальную стадию чемпионата Европы.