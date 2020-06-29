Организаторы планируют провести матч Лиги наций Венгрия — Россия на «Пушкаш-Арене»

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Сборная Венгрии стала соперником россиян по группе 3 дивизиона В Лиги наций в результате жеребьевки, которая прошла 3 марта в Амстердаме. Также соперниками команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова стали сборные Турции и Сербии. Россияне начнут выступление во втором сезоне турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 3 сентября домашним матчем против сербов. 6 сентября состоится выездная игра против сборной Венгрии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cb4934c7205d9e11fc6d" data-vnd="cb4934c7205d9e11fc6d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cb4934c7205d9e11fc6d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Планируется, что матч Венгрия — Россия будет сыгран на стадионе “Пушкаш-Арена”. Окончательное решение будет принято в течение ближайших недель», — сообщили в пресс-службе. При этом в марте в Венгерской футбольной федерации заявляли ТАСС о том, что игра точно состоится на этом стадионе.

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«Пушкаш-Арена» была открыта в ноябре 2019 года товарищеским матчем между сборными Венгрии и Уругвая, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Вместимость нового стадиона в венгерской столице составляет 67 215 зрителей. На нем летом 2021 года пройдут четыре матча чемпионата Европы (три встречи на групповом этапе, а также одна из игр 1/8 финала).

17 июня исполком УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций — игры пройдут с 3 сентября по 18 ноября; 26 июня было опубликовано расписание матчей сборной России.

Матчи с сербами пройдут 3 сентября и 18 ноября (дома и на выезде), игры с венграми — 6 сентября и 14 октября (дома и на выезде), а встречи с турками — 11 октября и 15 ноября (дома и на выезде).

В первоначальном календаре, который был опубликован до приостановки футбольных турниров из-за пандемии коронавируса, сборная России должна была сыграть с сербами 3 сентября (дома) и 17 ноября (на выезде), матчи против венгров были запланированы на 6 сентября (на выезде) и 12 октября (дома), а встречи с турками — на 9 октября (дома) и 14 ноября (на выезде).

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О Лиге наций сезона-2020/21

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).