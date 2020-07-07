Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Российская сборная примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда на выезде встретится со сборной Венгрии, домашний матч с этим соперником пройдет 14 октября. Россияне проведут домашний матч со сборной Турции 11 октября, матч в гостях состоится 15 ноября.