В Грузии обеспокоились игровой формой своих футболистов из-за отложенного рестарта КПЛ

«В Казахстане отложили возобновление чемпионата страны на неопределенное время. Другими словами, клубы все еще находятся в подвешенном состоянии — они не знают, когда возобновится сезон. Нас беспокоит этот вопрос, так как в Казахстане работают грузинские игроки и тренеры. Кахабер Цхададзе тренирует “Ордабасы”, а ему помогает другой грузинский специалист — Георги Чихрадзе. Это правда, что Лука Зарандия попрощался с “Тоболом” несколько дней назад, но в этой команде остаются два других грузинских легионера — капитан сборной Джаба Канкава и полузащитник Ника Квеквескири. Кроме того, в казахстанских клубах играют Шота Григалашвили (“Кызыл-Жар СК”) и Элгуджа Лобжанидзе (“Кайсар”), которого Владимир Вайсс несколько раз вызывал в команду. Леван Куталия уехал из Казахстана и продолжает свою карьеру в Израиле… Конечно, больше всего нас беспокоят не играющие Канкава и Квеквескири, поскольку оба футболиста являются очень важной силой для сборной Грузии, которая вскоре проведет самые важные матчи в плей-офф Лиги наций. Будем надеяться, что ситуация скоро улучшится и все будут готовы к следующим матчам», — пишет издание.