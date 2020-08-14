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19:12 (мск), источник: БЕЛТА

Мархель назвал предварительный состав футболистов на матчи Лиги наций УЕФА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определил расширенный список кандидатов на сентябрьские матчи нового сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В предварительный список включены 33 футболиста:

вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Игорь Бурко, Александр Сачивко (оба — «Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук (все — «Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Гречихо («Рух», Брест);.

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).

Окончательный список из 23 футболистов определится 24 августа.

Тренировочный сбор белорусской команды начнется 31 августа в Минске. Футболисты будут готовиться на комплексе полей АБФФ в Веснянке, а 4 сентября на столичном стадионе «Динамо» проведут первый матч группового этапа Лиги наций со сборной Албании (начало в 21.45). На следующий день белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана.

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