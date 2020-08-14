Мархель назвал предварительный состав футболистов на матчи Лиги наций УЕФА

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Гречихо («Рух», Брест);.

Тренировочный сбор белорусской команды начнется 31 августа в Минске. Футболисты будут готовиться на комплексе полей АБФФ в Веснянке, а 4 сентября на столичном стадионе «Динамо» проведут первый матч группового этапа Лиги наций со сборной Албании (начало в 21.45). На следующий день белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана.