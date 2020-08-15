Футболист ЦСКА Шкурин отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко
Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии до смены власти в стране.
Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии до смены власти в стране.
20-летний форвард попал в расширенный список игроков, вызванных в национальную команду на матчи Лиги наций.
«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», — написал Шкурин в инстаграме.
В Белоруссии продолжаются протесты против итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
В ЦСКА Шкурин перешел в январе 2020 года из брестского «Динамо». За первую сборную Белоруссии форвард пока не выступал.