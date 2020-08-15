Футболист ЦСКА Шкурин отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко

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20-летний форвард попал в расширенный список игроков, вызванных в национальную команду на матчи Лиги наций.

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«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», — написал Шкурин в инстаграме.

В Белоруссии продолжаются протесты против итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

В ЦСКА Шкурин перешел в январе 2020 года из брестского «Динамо». За первую сборную Белоруссии форвард пока не выступал.