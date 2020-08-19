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15:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига наций не будет отменена, турнир состоится

По данным «СЭ», в УЕФА после ряда ночных и утренних консультаций с национальными федерациями принято принципиальное решение не отменять турнир сборных Лига наций.

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Такая возможность обсуждалась в последние дни под давлением так называемых футбольных топ-стран, которые настаивали на отмене турнира из-за чрезмерной загрузки календаря и проблем с пандемией коронавируса в Европе. Однако эта идея не нашла понимания у большинства остальных федераций, которые видят возможность заработка на матчах сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в случае отмены матчей сборных сложится ситуация, когда национальные команды не будут собираться в течение более чем года — такого не происходило со времен Второй Мировой Войны. В результате, по нашим данным, чиновникам УЕФА удалось убедить крупные Федерации в необходимости проведения Лиги наций. При этом сегодня на видеосовещании будут обсуждаться нюансы проведения Лиги наций, график матчей и процесс организации безопасности здоровья.

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