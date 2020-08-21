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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо» в Москве, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

В рамках турнира сборная России дома сыграет 3 сентября с командой Сербии, 11 октября — со сборной Турции, 14 октября — со сборной Венгрии. Выездные встречи команда Станислава Черчесова проведет 6 сентября в Будапеште против венгров, 15 ноября — против турок (место не указано) и 18 ноября в Белграде против сборной Сербии.

В среду президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки, но запретил присутствие зрителей на стадионах.

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