Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо» в Москве, сообщается на сайте УЕФА.
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо» в Москве, сообщается на сайте УЕФА.
В рамках турнира сборная России дома сыграет 3 сентября с командой Сербии, 11 октября — со сборной Турции, 14 октября — со сборной Венгрии. Выездные встречи команда Станислава Черчесова проведет 6 сентября в Будапеште против венгров, 15 ноября — против турок (место не указано) и 18 ноября в Белграде против сборной Сербии.
В среду президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки, но запретил присутствие зрителей на стадионах.