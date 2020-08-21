Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»

В рамках турнира сборная России дома сыграет 3 сентября с командой Сербии, 11 октября — со сборной Турции, 14 октября — со сборной Венгрии. Выездные встречи команда Станислава Черчесова проведет 6 сентября в Будапеште против венгров, 15 ноября — против турок (место не указано) и 18 ноября в Белграде против сборной Сербии.