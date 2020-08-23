Сборная Казахстана по футболу узнала место проведения первого матча новой Лиги наций
Первый матч сборной Казахстана в новой Лиге наций пройдет в Вильнюсе, сообщает KazFootball.kz.
Первый матч сборной Казахстана в новой Лиге наций пройдет в Вильнюсе, сообщает KazFootball.kz.
Игра против Литвы состоится в ночь с 4 на 5 сентября на стадионе литовской федерации футбола и начнется в 01:00 по времени
Первый домашний матч сборной Казахстана в Лиге наций состоится 7 сентября в Алматы, а соперником выступит сборная Беларуси. Также в группе играет Албания.