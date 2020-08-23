Сборная Казахстана по футболу узнала место проведения первого матча новой Лиги наций

Игра против Литвы состоится в ночь с 4 на 5 сентября на стадионе литовской федерации футбола и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Вместимость арены составляет 5 067 зрителей. Стадион, на которым выступают «Жальгирис» с «Тракаем» и сборная Литвы, открыт в 2004 году.