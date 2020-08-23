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19:33 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу узнала место проведения первого матча новой Лиги наций

Первый матч сборной Казахстана в новой Лиге наций пройдет в Вильнюсе, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Игра против Литвы состоится в ночь с 4 на 5 сентября на стадионе литовской федерации футбола и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Вместимость арены составляет 5 067 зрителей. Стадион, на которым выступают «Жальгирис» с «Тракаем» и сборная Литвы, открыт в 2004 году.

Первый домашний матч сборной Казахстана в Лиге наций состоится 7 сентября в Алматы, а соперником выступит сборная Беларуси. Также в группе играет Албания.

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