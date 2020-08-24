Мархель определил состав сборной Беларуси на матчи Лиги наций

В список вошли 23 футболиста:
вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.
защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.
полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.
нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).
Тренировочный сбор белорусской команды начнется 31 августа в Минске. Футболисты будут готовиться на комплексе полей АБФФ в Веснянке, а 4 сентября на столичном стадионе «Динамо» проведут первый матч группового этапа Лиги наций со сборной Албании (начало в 21.45). На следующий день белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана.