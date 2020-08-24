Мархель определил состав сборной Беларуси на матчи Лиги наций

Тренировочный сбор белорусской команды начнется 31 августа в Минске. Футболисты будут готовиться на комплексе полей АБФФ в Веснянке, а 4 сентября на столичном стадионе «Динамо» проведут первый матч группового этапа Лиги наций со сборной Албании (начало в 21.45). На следующий день белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана.