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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Капитана МЮ захотели исключить из сборной Англии за нападение на полицейских

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может быть исключен из сборной Англии за нападение на полицейских на греческом острове Миконос. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Футбольная ассоциация Англии захотела лишить защитника места в составе национальной команды после случившегося. В этом случае Магуайр не примет участие в матчах Лиги наций. Окончательное решение по игроку МЮ главный тренер сборной Гарет Саутгейт должен объявить в ближайшее время.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Об аресте футболиста стало известно 21 августа. Отмечалось, что защитник вместе с компанией из 11 человек начал выяснять отношения. Когда приехала полиция, Магуайр оскорбил представителей правоохранительных органов и вступил с ними в потасовку.

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В прошлом сезоне Магуайр провел в составе «красных дьяволов» все 38 матчей Английской премьер-лиги, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе защитника также один гол в 26 встречах за сборную Англии.

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