Капитана МЮ захотели исключить из сборной Англии за нападение на полицейских

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По информации издания, Футбольная ассоциация Англии захотела лишить защитника места в составе национальной команды после случившегося. В этом случае Магуайр не примет участие в матчах Лиги наций. Окончательное решение по игроку МЮ главный тренер сборной Гарет Саутгейт должен объявить в ближайшее время.

Манчестер Юнайтед (Манчестер) Все о команде

Об аресте футболиста стало известно 21 августа. Отмечалось, что защитник вместе с компанией из 11 человек начал выяснять отношения. Когда приехала полиция, Магуайр оскорбил представителей правоохранительных органов и вступил с ними в потасовку.

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