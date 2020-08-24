Сборная Венгрии назвала состав на матч с россиянами в Лиге наций

Сборная Венгрии в рамках третьей группы Лиги B примет команду России 6 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В первом матче турнира 3 сентября соперником венгров станет национальная команда Турции.
В заявку сборной Венгрии вошли 25 футболистов:
голкиперы — Денеш Дибус («Ференцварош», Венгрия), Гулачи, Адам Ковачик («МОЛ Фехервар», Венгрия);.
защитники — Ботонд Барат («Гонвед», Венгрия), Барнабаш Беше («Ауд-Хеверле Лёвен», Бельгия), Эндре Ботка («Ференцварош»), Аттила Фиола («МОЛ Фехервар»), Михай Корхут («Дебрецен», Венгрия), Адам Ланг («Омония», Кипр), Аттила Салаи («Аполлон», Кипр), Кристиан Тамаш («Гонвед»), Орбан;.
полузащитники — Тамаш Чери («Мезёкёвешд», Венгрия), Даниэль Газдаг («Гонвед»), Жольт Кальмар, Андраш Шафер (оба — «ДАК 1904», Словакия), Адам Надь («Бристоль Сити», Англия), Доминик Собослаи («Зальцбург», Австрия); Давид Сигер («Ференцварош»);.
нападающие — Бенджамин Бабати («Залаэгерсег», Венгрия), Неманья Николич («МОЛ Фехервар»), Роланд Шаллаи («Фрайбург», Германия), Кристиан Шимон («Уйпешт», Венгрия), Адам Салаи «(Майнц», Германия), Адриан Сёке («Хераклес», Нидерланды).