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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Венгрии назвала состав на матч с россиянами в Лиге наций

Защитник Вилли Орбан и голкипер Петер Гулачи из немецкого «РБ Лейпциг» вошли в заявку сборной Венгрии на сентябрьские матчи Лиги наций против команд Турции и России, сообщается на сайте Венгерской футбольной федерации.

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Источник: AP 2020

Сборная Венгрии в рамках третьей группы Лиги B примет команду России 6 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В первом матче турнира 3 сентября соперником венгров станет национальная команда Турции.

В заявку сборной Венгрии вошли 25 футболистов:

голкиперы — Денеш Дибус («Ференцварош», Венгрия), Гулачи, Адам Ковачик («МОЛ Фехервар», Венгрия);.

защитники — Ботонд Барат («Гонвед», Венгрия), Барнабаш Беше («Ауд-Хеверле Лёвен», Бельгия), Эндре Ботка («Ференцварош»), Аттила Фиола («МОЛ Фехервар»), Михай Корхут («Дебрецен», Венгрия), Адам Ланг («Омония», Кипр), Аттила Салаи («Аполлон», Кипр), Кристиан Тамаш («Гонвед»), Орбан;.

полузащитники — Тамаш Чери («Мезёкёвешд», Венгрия), Даниэль Газдаг («Гонвед»), Жольт Кальмар, Андраш Шафер (оба — «ДАК 1904», Словакия), Адам Надь («Бристоль Сити», Англия), Доминик Собослаи («Зальцбург», Австрия); Давид Сигер («Ференцварош»);.

нападающие — Бенджамин Бабати («Залаэгерсег», Венгрия), Неманья Николич («МОЛ Фехервар»), Роланд Шаллаи («Фрайбург», Германия), Кристиан Шимон («Уйпешт», Венгрия), Адам Салаи «(Майнц», Германия), Адриан Сёке («Хераклес», Нидерланды).

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