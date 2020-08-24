Сборная Венгрии назвала состав на матч с россиянами в Лиге наций

Сборная Венгрии назвала состав на матч с россиянами в Лиге наций

Защитник Вилли Орбан и голкипер Петер Гулачи из немецкого «РБ Лейпциг» вошли в заявку сборной Венгрии на сентябрьские матчи Лиги наций против команд Турции и России, сообщается на сайте Венгерской футбольной федерации.