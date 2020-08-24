Текущие события
Футбол. Премьер-лига
23.08
Уфа
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Ницца
Ланс
21
Футбол. Премьер-лига
23.08
Спартак
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
23.08
ПСЖ
Бавария
01
Футбол. Премьер-лига
25.08
Тамбов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
25.08
Арсенал Т
Химки
Все события
Фоторепортажи
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
20:34 (мск), источник: ТАСС

Первый канал в прямом эфире покажет стартовые матчи сборной России по футболу в Лиге наций

ТАСС, 24 августа. Первый канал в прямом эфире будет транслировать первые два матча сборной России по футболу в Лиге наций. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

Наверх
Источник: AP 2020

Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут 3 сентября против сербов на «ВТБ-Арене», начало трансляции — 21:40 мск. Во втором матче на выезде российская сборная сыграет с командой Венгрии (начало трансляции — 18:50 мск).

Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Российская сборная в рамках турнира примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда в гостях встретится со сборной Венгрии, игра на своем поле с этим соперником пройдет 14 октября. Домашний матч со сборной Турции россияне проведут 11 октября, встреча в гостях состоится 15 ноября. Первым победителем турнира в прошлом году стала команда Португалии.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Названы сроки дебюта Кокорина в «Спартаке»
Поветкин может подраться с украинцем Усиком. Этот бой реален?
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны за расизм
«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»
Глава UFC назвал следующего соперника Петра Яна
Зинченко прямо во время свадьбы извинился за слова о Гвардьоле
УЕФА прокомментировал инцидент с Гилерме и фанатами «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь