Пятеро футболистов «Кайрата» вызваны в сборную Казахстана

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На игры с Литвой и Беларусью приглашены вратарь Стас Покатилов, защитники Нуралы Алип и Гафуржан Суюмбаев, полузащитник Айбол Абикен и нападающий Абат Аймбетов. В резервный список попали голкипер Данил Устименко, хавбек Еркебулан Тунгышбаев и форвард Артур Шушеначев.

Полный список сборной будет объявлен позднее. Матч с Литвой национальная команда проведет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, а с Беларусью сыграет 7 сентября в Алматы. В группе также выступает сборная Албании.