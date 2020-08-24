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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

Пятеро футболистов «Кайрата» вызваны в сборную Казахстана

Пятеро футболистов «Кайрата» получили вызов в сборную Казахстана на стартовые матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт алматинцев.

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Источник: Reuters

На игры с Литвой и Беларусью приглашены вратарь Стас Покатилов, защитники Нуралы Алип и Гафуржан Суюмбаев, полузащитник Айбол Абикен и нападающий Абат Аймбетов. В резервный список попали голкипер Данил Устименко, хавбек Еркебулан Тунгышбаев и форвард Артур Шушеначев.

Полный список сборной будет объявлен позднее. Матч с Литвой национальная команда проведет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, а с Беларусью сыграет 7 сентября в Алматы. В группе также выступает сборная Албании.

Ранее стало известно, что на предстоящие матчи главный тренер сборной Казахстана Михал Билек вызвал пятерых футболистов из «Астаны», где он работает параллельно.

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